متحف الشرطة يحتفل بعيد الجلاء بمجموعة جولات إرشادية لمعروضاته.. صور

نظم متحف الشرطة، التابع لقطاع المتاحف، بوازرة السياحة والاثار، مجموعة من الجولات الإرشادية لمعروضات المتحف الفريدة، خاصة قاعة معركة الاسماعيلية، وذلك احتفالا بعيد الجلاء، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 202.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف معلومات عن الاحتفال: "عيد الجلاء هو ذكرى خروج أخر جندي بريطاني من مصر في 18يونيو 1956م من القاعدة البريطانية بقناة السويس بعد استعمار استمر ٧٤ عاما.

وقال: "شهدت هذه الحقبة عدة ثورات ومقاومة من قبل الشعب المصري، بدأ من عام 1882م مرورًا بالثورة العرابية وثورة سعد زغلول. كذلك نضال وكفاح الشعب المصري ضد المحتل البريطاني وتوقيع اتفاقية الجلاء حتى خروج أخر جندي بريطاني من مصر فى 18 يونيو 1956م".

معرض ٧٤ عامًا من النضال حتى الجلاء

وافتتح عبد الباسط محمود، مدير عام متحف الشرطة القومي معرض مؤقت بعنوان " ٧٤ عامًا من النضال حتى الجلاء " بمناسبة الذكري ال ٦٨ لعيد الجلاء.

تضمن المعرض عرض مجموعة من الصور النادرة التي تجسد نضال وكفاح الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني لمصر والذي استمر لمدة ٧٤ عامًا بدأ من الثورة العرابية ضد الجيوش البريطانية، وثورة ١٩١٩ الوطنية التي قادها سعد زغلول، وانتفاضة الشعب المصري والكفاح المسلح من قبل المقاومة الشعبية والشرطة المصرية سنة ١٩٥٢ الى أن تحقق الجلاء الكامل في ١٧ يونيو ١٩٥٦م.

ويأتي المعرض ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التي يقيمها متحف الشرطة القومي لنشر الوعي الثقافي والتاريخي. يهدف إلى تسليط الضوء على كفاح ومعاناة الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني خلال ٧٤ عامًا. من المقرر أن يستمر المعرض لمدة اسبوعين خلال الفترة من ١٥ حتى ٢٨ يونيو ٢٠٢٤م. تم تخصيص عدد من السادة أمناء المتحف لتقديم الشرح الوافي لخدمة زوار المعرض.

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