بعد 8 شهور بروفات لـ"مش روميو وجولييت".. علي الحجار يشيد بالافتتاح والجمهور

أعرب الفنان علي الحجار عن سعادته بافتتاح عرضه الجديد "مش روميو وجولييت" الذي افتتح أولى لياليه مساء أمس الإثنين، على خشبة المسرح القومي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر الفنان علي الحجار على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور أثناء تحية الجمهور بعد انتهاء العرض معلقا: "إمبارح كان افتتاح عظيم وجمهور رائع، بعد بروفات استمرت 8 شهور، وعلى المسرح القومي كل يوم من الساعة 9 مساء عدا الأربعاء.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وهى قصة مستوحاة من روميو وجولييت للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة، ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، وإخراج عصام السيد.