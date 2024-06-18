محافظة المنوفية تسجل 16 حالة وفاة بين الحجاج فى السعودية

شهدت محافظة المنوفية، حالة من الحزن والأسى بين الأهالي بعد زيادة أعداد المتوفين من الحجاج في المملكة العربية السعودية، حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة بين الحجاج، وهم:

1_ سامي طاحون : مدير سابق بالبريد المصري، من قرية شما بمركز أشمون، توفي بعد رمي الجمرات والوقوف على جبل عرفات.

2_ لواحظ زكي: من قرية كفر قورص بمركز أشمون، توفيت بعد أداء مناسك الحج.

3_ افندية عبد الشافي: من مركز قويسنا، توفيت بعد الوقوف على جبل عرفات ودفنت في السعودية بناءً على رغبتها.

4_ محمد السيد حماد: من قرية اشليم بمركز قويسنا، توفي أثناء أداء الحج.

5_ عبد الحميد الفخراني: من مدينة السادات، توفي بعد رمي الجمرات ودفن في السعودية.

6_ مصطفى أحمد عبد المقصود: من قرية كفر عليم بمركز بركة السبع.

7_ سامي خليل: من مدينة شبين الكوم، توفي أثناء أداء الحج .

8_ هالة عبد المقصود القاضي: من قرية البتانون بمدينة شبين الكوم، توفيت أثناء أداء الحج.

9_ محمد الفرماوي: من مركز منوف، توفي بعد إصابته بحالة إعياء ونقل إلى المستشفى.

10_ محمد كامل البنا: من مدينة سرس الليان، توفي أثناء أداء الحج.

11_ رقية عبد الحفيظ: من قرية طهواي بمركز أشمون، دفنت في الأراضي المقدسة.

12_ سعيد عوض: المحامي من مركز تلا.

13_ احمد جعفر: موظف بمحكمة شبين الكوم.

14_ شفيقة عبد العزيز عمارة: من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء.

15_ الدكتور إبراهيم مهدي: أستاذ بالمعهد القومي للبحوث، من قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، توفي أثناء الوقوف على جبل عرفات.

16_ محمد السحيمي: موجه لغة عربية بالمعاش، توفي أثناء أداء الحج بمركز الشهداء.