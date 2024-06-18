بالصور.. وفد من "التأمين الصحي" يتابع سير العمل بالمستشفيات التابعة بالمنيا

قام وفد من رئاسة هيئة التأمين الصحي بتفقد مستشفيات التأمين الصحي بالمنيا اليوم الثلاثاء لتفقد سير العمل خلال اجازة عيد الاضحي.

جاء ذلك في إطار المرور ومتابعة سير العمل خلال إجازة عيد الأضحي المبارك قام الدكتو سيف عبد الشكور من رئاسة هيئة التأمين الصحي ويرافقة فريق من إدارة الفرع د .محمد خلف مدير الشئون الطبية و د .أحمد فراج مسئول الجودة وشعبان صلاح عضو التفتيش المالي والاداري ومنار خلف عضو إدارة التمريض بالمرور علي مستشفي المنيا للتأمين الصحي ووحدة الكلي الصناعي للوقوف علي مستوى الخدمة المقدمة للمريض خلال إجازة عيد الأضحي



