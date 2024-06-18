تكثيف أنشطة الكيانات الشبابية خلال إجازة عيد الأضحى

كثفت جميع الكيانات الشبابية بالمحافظات الأنشطة والفعاليات التي تقوم بتنفيذها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقدم كل كيان تصورًا مسبقًا للمشاركة وذلك بدعم وزارة الشباب والرياضة.

حيث قام كيان سند شباب الصعيد بتقديم التهنئة للمحافظين في معظم محافظات الصعيد وتوزيع الهدايا والشيكولاتة علي الأطفال بساحات الصلاة، كما قامت الجبهة المصرية بمحافظات المنيا والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية بتوزيع الهدايا على الأطفال وتوزيع اللحوم على المستحقين.

وقام اتحاد طلاب تحيا مصر بالفيوم بتوزيع الهدايا والألعاب للأطفال، وقام كيان سند شباب الدلتا بدمياط وبورسعيد بتوزيع الهدايا والألعاب.

وقام اتحاد شباب كفرالشيخ صباح يوم العيد بتوزيع الهدايا والشيكولاتة والحلوى والبالونات والألعاب بساحات الصلاة ومداخل المساجد، كما شارك في تنظيم المصلين بساحات الصلاة وتزيين المساجد وساحات الصلاة، وسبق ذلك بيومين تدشين معرض ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجهات الخيرية ومديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ، لمساعدة أهالينا، كما نظم أعضاء الإتحاد زيارات لدور الايتام بالمحافظة.

وقدم شباب بناة المستقبل بالغربية الهدايا والحلوى علي الأهالي، بينما قام كوادر شباب المنيا بزيارة مراكز شباب المنيا، وقام سواعد شباب مصر بالإسكندرية بتوزيع الهدايا والرسم بالألوان علي وجه الأطفال بالعيد.

وعن اتحاد شباب الوطن ببورسعيد، قام أعضاؤه بتوزيع الهدايا للأطفال، وقدم كيان ارادة شباب مصر التهنئة لمحافظ أسيوط والاحتفال مع الأطفال بتوزيع الهدايا، فيما قدم اتحاد شباب يبني وطن بالسويس الهدايا للأطفال، كما قدم اتحاد شباب سوهاج الهدايا والبالونات للأطفال، كما قاموا بتوزيع اللحوم، وأقاموا يومًا رياضيًّا ومعرضًا خيريًّا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

كما قام كيان رواد المحافظات الحدودية بزيارة الي مبني المحافظة لتقديم التهنئة للمحافظ، وشارك في تنظيم صلاة العيد، وتوزيع المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء ومطروح.

جدير بالذكر أن إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية يضم ٣٧ كيانا شبابيا من مختلف محافظات الجمهورية.