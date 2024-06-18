الزراعة: المجازر تستقبل 7300 أضحية ثالث أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان المجازر استقبلت اليوم 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى أن كل المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين.

وأضاف ان اجمالي عدد الاضاحى التى استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 الف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم جميع أوجه خدمات ذبح الاضاحي في العيد مجانا للمواطنين وكذلك العمل على مدار الساعة في كل الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.