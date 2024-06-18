الشاباك يفتح تحقيقا بشأن شبهات تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية

صرحت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم فتح تحقيق بشأن شبهات تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، بحسب ما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن الشاباك يشتبه في تسريب معلومات، من أجهزة الأمن إلى قراصنة انترنت عملوا لصالح إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن فرقة غزة حصلت على وثيقة تُفصح عن خطة حركة حماس لاحتجاز عدد كبير من الرهائن، يتراوح ما بين 200 إلى 250 شخصًا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن الوثيقة التي حصلت عليها فرقة غزة الإسرائيلية، توضح خطة حماس شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الرهائن وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم الـ7 من أكتوبر.