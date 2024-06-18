حماس: الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني

شددت حركة حماس، على ضرورة اتخاذ قرارات فورية لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، حسبما ورد بنبأ عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وصرحت حركة حماس بأن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد، خصوصًا في محافظتي غزة والشمال.

وقالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العزل، بفرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر.

في سياق متصل، أصدرت حركة حماس أمس بيانًا، أعربت فيه عن استيائها جراء إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة، معتبرة ما قام به الاحتلال عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي من ضمن أساليبها المتبعة في حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

وطالبت الحركة بضرورة تدخل المجتمع الدولي لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع متعمدة.

وأضافت حركة حماس في بيانها، أن الاحتلال يجب عليه تحمل تبعات هذه الجريمة البشعة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.