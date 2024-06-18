ميكالي يطالب الجبلاية بالحديث مع أندية الدوري لمشاركة لاعبي المنتخب

طلب روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، من اتحاد الكرة بالتواصل مع أندية الدوري الممتاز وذلك من أجل مشاركة لاعبي الفراعنة الشباب في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن المنتخب سيدخل في فترة قوية وهي أولمبياد باريس التى تنطلق 24 يوليو المقبل.

وشدد ميكالي على مسئولي الجبلاية بمساندة المنتخب الاوليمبي مثل المنتخب الأول وتوفير سبل الراحة له لتحقيق مركز قوى وتشريف اسم مصر في الاولمبياد.

وكانت قد أوقعت قرعة الاولمبياد عن إدراج منتخب مصر بالمجموعة الثالثة بجوار منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكتسان.