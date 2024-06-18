تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف في الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حالتيّ إزالة بدون ترخيص بنطاق منطقة البناهوة القديمة.

الأولى عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض (بدون ترخيص) بطول ١٠٠ متر.

أما الثانية تنفيذ إزالة فورية لمنزل (بدون ترخيص) غير مكتمل البناء وغير مأهولة بالسكان، على مساحة ١٠٠ متر.

تم تنفيذ الإزالتين بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للوحدات المحلية كافة بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية القصاصين القديمة، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إزالة فورية لتعد (بالبناء المخالف) على أرض زراعية، لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ٣٥٠ مترا، بعزبة تل الحطب.

وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس قرية القصاصين القديمة، ورئيس القسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.