تعرف على الموعد النهائي لإرسال قائمة المنتخب الأوليمبي للمشاركة في الأولمبياد

تشهد الأيام الجارية بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، والتي تشهد مشاركة مشاركة الفراعنة في البطولة للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

وكانت قد حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية يوم 3 يوليو المقبل، موعدًا لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بـأولمبياد باريس 2024.

ووفقا للائحة الأولمبياد فإن القائمة النهائية لكل فريق ستضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبا لإصابة أي لاعب بإصابة قوية أثناء البطولة.