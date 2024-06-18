طارق الشناوي ناعياً خميس خياطي: السينما العربية فقدت أهم علاماتها النقدية

حرص الناقد طارق الشناوي على نعي الناقد التونسي الكبير خميس خياطي الذي وافته المنية اليوم “الثلاثاء”، واصفاً إياه بأنه كان من أهم العلامات النقدية والبحثية للسينما العربية في نصف القرن الأخير.

ونشر الشناوي تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : “برحيل الناقد التونسي الكبير خميس خياطي تفقد السينما العربية أحد أهم علاماتها النقدية والبحثية في النصف قرن الأخير” .

وأضاف الشناوي قائلاً: “الاستاذ خميس له مئات من الحوارات والمقالات العميقة والملهمة التي اتمني ان تصدر في عدة كتب قادمة أتمني ان كل المهرجانات العربية تحتفي بخميس خياطي” .