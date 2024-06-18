مراكز الشباب تستمر في استقبال الجمهور تحت شعار "العيد أحلى"

استمرت مراكز شباب الجمهورية فى استقبال المواطنين منذ الصباح فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز الشباب ، فى إطار إنطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

بدأ المترددن من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهى وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد اقبالا كثيفا من المترددين خلال اليومين الماضيين، ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى يومياً من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز الشباب إقبالاً صباح اليوم ومستمرة خلال اليوم.

وتابعت غرف العمليات بوزارة الشباب والرياضة والمديريات بقيادة وكلاء الوزارة مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، وللاطمئنان علي سلامتهم وتنفيذ كل التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق، كما وجه بضرورة نقل الحدث أولا بأول بالتعاون مع السادة المنسقين الاعلاميين والمراكز الاعلامية بالمديريات، وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال من اول أيام العيد حتى نهاية الاحتفال بالعيد ، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين بالتغطية الحصرية للفعاليات والأنشطة كافة.



