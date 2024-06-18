ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“بحوث الصحة الحيوانية” يقدم خدماته للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زارت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية المعامل الفرعية شملت الزيارة المعمل الفرعي بشبين الكوم، وأشادت بمجهوداتهم خلال إجازة عيد الأضحى.

كما التقت مع الباحثين، ودارت مناقشات حول تقديم كل سبل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية  وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولاسرتها وعمل مراجعات داخلية لمراكز تجميع الألبان التي تم تأهيلها وهي ٩ مراكز بمختلف المحافظة للتأكد من تقديم كوب لبن صحي وأمن للمواطن.

كما تم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في آنٍ واحد لتأثير درجات الحرارة العالية على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها.

كما قامت الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون البحوث وسلامة البيئة بزيارة تفقدية  لمتابعة الأنشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان على حُسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمن من المخلفات المعملية وذلك إنطلاقاً من منظومة الصحة الواحدة لعدم انتشار الأمراض من المخلفات المعملية خلال فترة العيد و كذلك مراجعة الاستمارات البحثية وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين.

عيد الأضحى إجازة عيد الاضحى ندوات إرشادية معهد بحوث الصحة الحيوانية