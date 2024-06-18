“بحوث الصحة الحيوانية” يقدم خدماته للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى

زارت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية المعامل الفرعية شملت الزيارة المعمل الفرعي بشبين الكوم، وأشادت بمجهوداتهم خلال إجازة عيد الأضحى.

كما التقت مع الباحثين، ودارت مناقشات حول تقديم كل سبل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولاسرتها وعمل مراجعات داخلية لمراكز تجميع الألبان التي تم تأهيلها وهي ٩ مراكز بمختلف المحافظة للتأكد من تقديم كوب لبن صحي وأمن للمواطن.

كما تم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في آنٍ واحد لتأثير درجات الحرارة العالية على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها.

كما قامت الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون البحوث وسلامة البيئة بزيارة تفقدية لمتابعة الأنشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان على حُسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمن من المخلفات المعملية وذلك إنطلاقاً من منظومة الصحة الواحدة لعدم انتشار الأمراض من المخلفات المعملية خلال فترة العيد و كذلك مراجعة الاستمارات البحثية وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين.