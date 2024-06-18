كيربي: يجب على الناتو بحث نشر مزيد من الأسلحة النووية

شدد مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، على ضرورة إجراء الدول الأعضاء في حلف الناتو مباحثات بشأن نشر المزيد من الأسلحة النووية.

ووصف كيربي عدم اتفاق الأعضاء في الحلف على ذلك بالأمر (غير المسؤول)، حسبما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء.

وأضاف كيربي أن حلف الناتو هو تحالف دفاعي،ودول الناتو هى من أكثر دول العالم تطورا، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالقدرات العسكرية، لن يكون من الحكمة والمسؤولية عدم التحدث باستمرار مع حلفائنا في الناتو حول كيفية التأكد من قدراتنا العسكرية والوفاء بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، قد أفاد في وقت سابق، بأن الحلف يجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية ووضعها في حالة الاستعداد، في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين.

