محافظ المنوفية يحيل رئيس مدينة قويسنا ونائبه المختص للتحقيق لضعف الإشراف

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح علي مخالفات البناء للتحقيق لضعف الإشراف مع تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة علي منظومة العمل لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة قويسنا.



وفاجأ المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد.



وقد أبدي المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها علي المنظومة الإلكترونية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .



وخلال جولته بقويسنا ، كلف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، فضلاً عن الإزالة الفورية لكافة تراكمات الأتربة المتواجدة بإحدى شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد ، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظاً علي المظهر العام .