"يونيسف" تجدد التزامها بتحسين مستوى التعليم لجميع الأطفال داخل إفريقيا

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التزامها بضمان تحسين جودة التعليم لجميع الأطفال داخل إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مكتب (يونيسف) في أديس أبابا، حيث أشارت إلى أهمية العام الجاري كعام للنهوض بالتعليم في القارة الإفريقية، ودعت الحكومات والشركاء داخل وخارج القارة لإعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنظيم فعاليات توعوية لدعم تحسين جودة التعليم.

وأكدت "يونيسف" التزامها الدائم بمعالجة العقبات التي تعيق الوصول إلى التعليم في إفريقيا، وأنها تعمل بجدية من خلال شراكات استراتيجية لكسر هذه الحواجز وتعزيز الشمولية والعدالة الاجتماعية.

كما جددت التزامها بتحقيق التعليم اللائق والجيد لكافة الأطفال في إثيوبيا، بغض النظر عن الظروف المحيطة بهم.

وأكد ممثل "يونيسف" في إثيوبيا، أبو بكر كامبو، أن التعليم هو حق أساسي للأطفال وحجر الزاوية لتحقيق تنمية شاملة، مشددًا على أنه مفتاح لفرص لا حدود لها لبناء مستقبل مشرق للأطفال.

