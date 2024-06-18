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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم توك توك وسيارة ربع نقل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، اثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك علي طريق الشونة برج النور بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك علي طريق الشونه دائرة المركز .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم علي طريق الشونه برج النور، نتج عنه مصرع ب"هاء محمد عبدالحميد درويش"، 50 عاما، مقيم سنجيد مركز اجا .

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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