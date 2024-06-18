رئيس مركز البحوث الزراعية يتابع البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والأرز وفول الصويا

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والأرز وفول الصويا وإكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية بسخا يرافقه مسئولي المحطة أيضا.

وفي إطار الحرص على حسن سير العمل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تواصل معامل معهد صحة الحيوان تقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سواء من خلال المركز الرئيسي في الدقي أو فروعه في المحافظات بكل ربوع مصر وذلك لفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني لضمان وتوفير عذاء صحي وآمن والحفاظ علي الثروة الحيوانية وبيئة نظيفة والصحة الواحدة .

وأجرت الدكتورة ايناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للمعامل زيارة للمعامل الفرعية معمل فرعي شبين الكوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وهنأت العاملين بالعيد.

وقدمت لهم الشكر على عملهم اثناء الاجازة العيد بكل جودة وإتقان وقد التقت مع الباحثين ومناقشتهم حول تقديم كل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولأسرتها وتم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في آن واحد لتوعية المربين حول دراجات الحرارة العالية على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والارشادات للتخفيف من تأثيرها ووجهت لهم الشكر والنصيحة على جهدهم المتميز والعمل بروح الفريق مؤكدة ان النجاح ليس فرديا بل نجاح الجماعة.

وفي سياق متصل تابعت الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث والبيئة الانشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان علي حسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمان من المخلفات المعملية وذلك إنطلاقاً من منظومة الصحة الواحدة لعدم انتشار الأمراض من المخلفات المعملية خلال فترة العيد وكذلك مراجعة الاستمارات البحثية وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.