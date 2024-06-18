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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله اللبناني:استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة

شمال فلسطين المحتلة
شمال فلسطين المحتلة
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أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا في موقع "حدب يارين" بمسيّرة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة. 

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق اليوم"الثلاثاء"،أن الجيش الاسرائيلي قصف "وادي بلدة شبعا" قضاء "حاصبيا"،مما أدى إلى اندلاع نيران فيما تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على اخمادها، كما استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة "راشيا الفخار".
وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، ن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا فى الجنوب اللبناني.

وكان استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة فى بلدة سلعا جنوبي لنان، قد أسفر عن مقتل مسئول ميدانى فى حزب الله اللبناني.
 

حزب الله دبابة ميركافا حدب يارين