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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة ٤ حالات تعدي بالدبش على مساحة ١٥٠٠ متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حالتين تعدي بنطاق الوحدات المحلية بصفط زريق وبهنيا، حيث تم ازالة بقرية اكوة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة ١٥٠م وبالوحدة المحلية ببهنيا أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي على مساحة ١٠٠م  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت رئاسة مدينة القرين حملة لفك تنده حديدية مخالفة على مساحة ١٥٠ متر خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم استغلال اجازة عيد الأضحى المبارك والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

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