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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشيات وأديرة سوهاج تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قدم الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ووفد من كهنة ايبارشية طهطا وجهينة، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة سوهاج.

وزار المطران والآباء الأساقفة ومرافقوهم مبنى المحافظة السبت الماضي، وكان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والمحلية.

وفي السياق ذاته زار الأنبا باخوم والأنبا متاؤس والراهب القمص أثناسيوس الشنودي، المنطقة الأزهرية بسوهاج ، حيث قدموا التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد حمادي وقيادات الأزهر بسوهاج.

و زار الأنبا باخوم ووفد من كهنة ايبارشيته، مقر جامعة سوهاج لتقديم التهنئة للدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ونوابه وعمداء كليات الجامعة.

 

 

 

 

الانبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الأنبا إسحق أسقف طما الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم عيد الاضحى المبارك