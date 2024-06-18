ارتفاع عدد وفيات أبناء القليوبية خلال أداء فريضة الحج إلى 9 حالات

ارتفع عدد الحجاج من أبناء محافظة القليوبية الذين وافتهم المنية أثناء تأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة إلى 9 حالات، وجرى دفنهم في مكة، بعد إعلان وفاة 4 حالات وفاة جديدة فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء معتبرين وفاتهم خلال المناسك بحسن الخاتمة.

في قرية الحصة بطوخ استقبل أهالي القرية نبأ رحيل الحاجة فاطمه أبو سريع إبراهيم بكلمات مؤثرة حيث انها كانت سيدة علي خلق وتحظى باحترام الجميع وتوفت أثناء أداء مناسك الحج، وجرى دفنها بالأراضي المقدسة.

وودع أهالي قرية طحانوب بكلمات مؤثرة جدا خلال استقبال نبأ رحيل الحاجة نوال عبد الشافي العوضي من أهالي القرية.

وكتب الأهالي علي صفحات الفيس بوك على حد وصفهم "تهنئة بحُسن الخاتمة ولا نزكيها على الله .. الأم العظيمة والمربية الفاضلة والتي لبت نداء ربها على جبل الرحمة قبيل مغرب يوم عرفة".

وقالت لابنها الدكتور أمجد العوضي ساعدني في الوضوء استعدادًا للقاء ربي، وبعدها صعدت روحها الطاهرة يوم عرفة.

وأكد الأهالي في متشوراتهم أن فراق الراحلة صعب ولكن عزاءهم هو أنها ستبعث يوم القيامة في ملابس الإحرام ملبية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (يبعت كل عبد على ما مات عليه) رواه مسلم.

وفي قرية الشقر مركز كفر شكر سادت حالة من الحزن لفقدان محمد رجب من كبير معلمي الرياضيات من أهالي القرية أثناء أداء فريضة الحج عقب الانتهاء من الوقوف بعرفة.

وجاء في منشور لأحد زملائه لا إله إلا الله ولا دايم ولا باقي إلا الله توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم الأستاذ الحاج محمد رجب كبير معلمي الرياضيات بمدرسة الشقر الثانوية بكفر شكر بتعليم القليوبية اثناء أداء فريضة الحج، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه.

فيما نعت الإدارة الصحية بكفر شكر رحيل أحد المنتسبين لها الحاجه فاطمة حسنين بالمعاش خلال أداء فريضة الحج و تقدم الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة لأسرة الراحلة.



يذكر أن القليوبية شهدت الاعلان عن وفاة 9 حجاج من أبناءها خلال مناسك الحج من بينهم رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل الديب.

وفيات حجاج القليوبية

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