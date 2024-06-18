محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام عيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اقبال المواطنين منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة ال١٢ للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية ، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

وأكد المحافظ إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي وتجهيز الكورنيش ؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع باجازتهم ، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجها رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

واشار المحافظ الى ان الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل و زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجره كما قامت بحملات لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق و تنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

واكد المحافظ أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأعرب المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق ، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.