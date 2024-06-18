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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى يكشف حقيقة غياب ووفاة عدداً من الحجاج المصريين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بنى سويف والآخرين من محافظات مختلفة وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، كما تبين مغادرتهم البلاد فى وقت سابق لموسم الحج فى زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.. كما أمكن التوصل إلى أهلية المتغيبة والذين أفادوا بعودتها.

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