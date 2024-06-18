نصائح مهمة ومفيدة لتجنب الحموضة بعد تناول اللحوم والدهون خلال عيد الأضحى

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأعراض مثل الشعور بحرقان فى الصدر وألم في المعده واسهال ، وعادة ما يزداد الألم بعد تناول الطعام نتيجة الإكثار من اللحوم والدهون ، لذا ماذا يفعل مرضى حموضة المعدة فى عيد الأضحى لتجنبها؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد عز العرب استشارى الباطنة والكبد، بعده نصائح وارشادات مفيدة لمريض الحموضة لتجنب التعرض للشعور بالألم الخاص بها، ومنها:

- تجنب الإفراط في تناول الطعام عالي الدهون.

- تجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة .

- لا تقوم بالاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

- التدخين يؤثر علي المعدة ويسبب الحموضة المعدة.

- ابعد عن التوتر والقلق.

- قلل من استهلاك الشاي والقهوة "الكافيين" والأطعمة الحريفة .

وأشار عز العرب استشاري الباطنة إلى أن الشخص المصاب بالحموضة يعاني من بعض الأعراض التي يصعب ، ومن أهمها ، الحرقان وألم في الصدر والحلق، صعوبة البلع، وأحيانا صعوبة التنفس بشكل طبيعي.

و على مريض الحموضة أخذ مضادات الحموضة وخاصة خلال عيد الأضحي، لتقليل فرص الإصابة، مع تناول موزة يوميا فهي تحتوي علي البوتاسيوم الذي يساهم في مواجه حمض المعدة المسبب للحموضة، ومضغ علكة التي تقوم بنفس دور الموز، وتناول كميات قليلة من الطعام وببطء .

وشرب مشروب النعناع واليانسون والكراوية المهدئ الملطف للحموضه والمعدة معا.

وأضافت أن يجب على مريض حموضة المعدة أيضا تناول الخيار، فهو علاج فعلى وسريع لتقليل أعراض الحموضة، بالإضافة إلى تجنب الملابس الضيقة، وأيضا عدم القيام بالاسترخاء علي الظهر بعد تناول الطعام مباشرة .