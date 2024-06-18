إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا في ثالث أيام العيد

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا التصدي للمعتدين علي الأراضي الزراعية بالبناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم إزالة 8 حالات تعدي في مدينتي سمالوط ومطاي اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط اليوم الثلاثاء بإزالة عدد 4 حالات بناء بدون ترخيص بحى شرق المدينة بحضور عرفات عبدالله نائب رئيس المركز ورئيس الحى و مسؤلى إدارة الإزلالات والإشغالات بالمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القرى والاحياء والإدارات الخدمية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه السيد رئيس المركز بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط.

ووجه رئيس المركز على نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء وجهات الولاية للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتوبير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني إزالة ٤ حالات تعدي بحي غرب المدينة على الأرض الزراعية بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذ لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالاستعداد التام والجيد لكافة المراكز والمدن لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

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