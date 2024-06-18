إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في دمياط

شهد مصيف رأس البر في دمياط اقبال جماهيري خلال ثالث أيام عيد الأضحى وسط استعدادات مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة تنشيط السياحة ، حيث شهدت شواطئ المدينة اقبال كبير وتواجد من رجال الإنقاذ البحري ولانشات الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين.

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط ان هناك استعدادات مكثفة للوحدة وتفعيل كافة الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ .

وشهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

هذا وقد شهدت الشواطئ إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ و نقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم