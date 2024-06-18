6 مخاطر يتعرض لها طفلك عند ابتلاعه لـ"العلكة"

كشفت الدكتورة نانسي ماكغريل أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بالمركز الطبيب لجامعة Duke عن خطورة بلع العلكة وتاثيرها على الجهاز الهضمى للأطفال، وفقا لما نشرته مجلة لايف ساينس الطبية .

وأشارت الطبيبة إلى أن العلكة تتكون من منتج اصطناعي وتحتوي على مكونات غير غذائية مثل المستحلبات والملينات التي لا يمكن هضمها ، موضحة: يعد ابتلاع العلكة خاصة مع غياب الإنزيمات اللازمة لهضم بعض المنتجات الموجودة في العلكة سبب للعديد من مشاكل الأمعاء .

وأن تناول الطفل قطعة أو قطعتين من العلكة فمن المحتمل ألا يحدث شيء ولكن لا ينبغى ابتلاع كميات كبيرة لعدم التعرض لمشاكل الجهاز الهضمى والتى قد تؤدي إلى التقيؤ والإمساك وانتفاخ البطن والألم أو تغيرات في عادات الأمعاء، وانسدادا في الأمعاء في حالات نادرة، بالإضافة إلى ذلك فإن ابتلاع الكثير من سوربيتول وهو كحول السكر الموجود غالبا في العلكة الخالية من السكر يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة الإسهال لأنه يسحب الماء إلى الأمعاء.