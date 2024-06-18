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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"عامل قلق" يرفع لافتة كامل العدد في أولى لياليه على مسرح البالون.. صور

عرض عامل قلق
عرض عامل قلق
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افتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أولى ليالي العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "عامل قلق" مساء أمس الإثنين، على مسرح البالون، وذلك وسط حضور جماهيري كبير ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

"عامل قلق" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تدور أحداثه في اطار كوميدي استعراضي.

"عامل قلق" من بطولة نجم الكوميديا سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق عبده دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم شبل، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، منة عاطف.

عامل قلق من تأليف محمد زناتي، وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، ألحان يحيى نديم، إضاءة عز حلمي، استعراضات هاني حسن، جرافيك ضياء داوود، أزياء أميرة صابر، مخرج منفذ كريم محروس، العرض فكرة 
وإخراج إسلام إمام.

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