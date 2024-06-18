خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، ان الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال اكبر عدد من الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد فترة فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة على مستوى العالم والتي صعبت من عمليات السفر سواء على المقتدر او غير المقتدر.

واضاف “البطوطي” في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، ان الشواطئ المصرية تضاهي في جمالها شواطئ الخارج وما كان ينقصها هو الخدمات، وهو ما عملت الدولة المصرية على توفيره خلال الفترة الأخيرة، موضحا انه اصبح متاحا الان شواطئ العلمين والعين السخنة والكثير من الشواطئ على البحر الأحمر يسافر اليها المصريون في اوقات مختلفة.

وتابع البطوطي: ان تطوير البنية التحتية والطرق سهل كثيرا من عمليات السفر الى مختلف المناطق ومنها سيوة التي يمكنها استقبال الملايين والقيام بالعديد من الأنشطة فيها.