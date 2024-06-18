مراكز شباب المنيا تفتح أبوابها للجمهور فى ثالث أيام الأضحى

استمرت مراكز شباب المنيا فى استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام عيد الاضحى المبارك اليوم الثلاثاء بجميع مراكز الشباب ، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

بدأ المترددون من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهى وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد اقبالا كثيف من المترددين ويستمر ذلك يوميا من الثامنه صباحا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز شباب المنيا وملوى وديرمواس وسمالوط وبنى مزار ومغاغه ومطاى والعدوة وابوقرقاص اقبالا متوسط بالمراكز ومستمرة خلال اليوم.

وتابع الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، للاطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول بالتعاون مع السادة المنسقين الاعلامين للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وتتابع وحدة المنسقين الاعلاميين والمركز الاعلامي الاحتفالات بشكل مباشر ومتابعة مباشرة من وكلاء المديرية للشباب والرياضة والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الاعلامي.

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