مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية تكشف تفاصيل استقبال 14 ألف زائر أيام العيد

أكدت أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة استقبلت 4000 زائر في اول ايام عيد الاضحى بينما استقبلت 10 الاف زائر في ثاني يوم، موضحة ان ارتفاع درجة الحرارة هو سبب انخفاض العدد في اول يوم.

واضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، ان الإقبال ناتج عن التطوير الذي تم في الحديقة، حيث يوجد حديقة مفتوحة مناسب لجميع الأعمار للتعامل المباشر مع الحيوانات، موضحة ان حديقةالحيوان بالإسكندرية اتخذت كل الاحتياطات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين في العيد، ومديرية الأمن وفرت القوات اللازمة للحفاظ على الامن والنظام.

وتابعت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، ان سعة الحديقة 24 فدان وسعر التذكرة 5 جنيهات، وساعات العمل من 8 ونصف صباحا حتى السادسة مساء.