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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 60 طن قمامة في مدينة أبوقرقاص بالمنيا

رفع قمامة بالمنيا
رفع قمامة بالمنيا
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نفذت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز  ابوقرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس المدينة حملة نظافة مكبرة اليوم الثلاثاء 

وأشار "رئيس المركز" إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتى تفعيلا لخطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص التى تستهدف رفع التراكمات بأنحاء مدينة ابوقرقاص بمناسبة العيد، مضيفا تم رفع ٦٠ طن مخلفات و أتربة وتقليم اشجار بالشوارع والميادين  لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

واكد ايضا رئيس المركز أن الهدف الرئيسي للحملة رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة لتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وكانت الحملة تحت إشراف  رائد محمد مدير ادارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص  

 

جاء ذلك بناء على توجيهات  اللواء  اسامة القاضى محافظ المنيا  باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع تجمعات القمامة والمخلفات

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ابوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا النظافة والتجميل رفع تجمعات القمامة مركز أبوقرقاص