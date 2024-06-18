واشنطن بوست: صفقة أسلحة أمريكية ضخمه في طريقها لإسرائيل

في ظل تزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه اللامحدود لإسرائيل، ظهرت تطورات جديدة في هذا الملف.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، كشف ثلاثة مسؤولين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن عضوين كبيرين في الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل، تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين قد وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن، بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.

وفي تصريح للصحيفة، قال إريك هاريس، مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه تم التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال المشاورات المستمرة مع الإدارة، مما جعله يشعر بأنه من المناسب السماح بالمضي قدمًا في هذا الأمر.

من جهته، أوضح ميكس أنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين، وفقًا لما نقلته "العربية".

كما نقلت الصحيفة عنه أن الطائرات من طراز إف-15 لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".