محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف وذلك طبقا للقرار الجمهوري 618 لسنه 2020 ووفقاً للاشتراطات البنائية والتخطيطية المحددة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تحديد الاشتراطات العامة للمنطقة طبقاً للوحة الرفع المساحي المعتمد فى 29 / 11 / 2023 ويتم التعامل معها طبقاً للاشتراطات والتراخيص الصادرة بها وفيما يخص اوضاع المصانع غير المقننة تؤول مسئولية تقنين أوضاعها على المحافظة بالإضافة الى الالتزام بأبعاد وإحداثيات المنطقة الصناعية المدرجة طبقا للوحه الرفع المساحي للوضع الراهن المعتمد من المحافظة.

وضمت الاشتراطات العامة الالتزام بالقرار الجمهوري الخاص بتخصيص مساحة 6328 فدان لصالح محافظة الجيزة واعلان منطقة عرب ابو ساعد منطقة صناعية لصالح محافظة الجيزة والالتزام بالحصول على موافقات جميع الجهات والهيئات والوزرات المعنية والموافقات البيئية الخاصة بالمنطقة .

كما جاء فى قرار محافظ الجيزة تحديد الاشتراطات التخطيطية والتى شملت الالتزام بمسطحات ونسب الانشطة الواردة بالمخطط التفصيلي دون إجراء اي تغييرات او تعديلات وعدم إقامة اى مباني بغرض الاستعمال السكنى داخل قطع الاراضي المخصصة للاستعمال الصناعى والتزام جميع المنشأت القائمة بالاشتراطات البيئية الخاصة بطبيعة كل نشاط صناعى وتنفيذ استراتيجية الوقاية والمكافحة ضد اخطار الحرائق وتنفيذ شبكات البنية الأساسية طبقاً للأكواد المصرية .

وحدد قرار محافظ الجيزة الا يزيد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي عن 350م والا تقل واجهه قطعة الأرض الصناعية عن 20م وإلا يزيد عمق قطعه الارض عن ضعفي واجهتها بالإضافة الى انه يمنع عمل شوارع ذات نهايات مغلقة من المناطق الصناعية ولا يقل عرض الطريق عن 15م ومراعاة الاتصالية لشبكة الطرق داخل المنطقة مع توفير ساحات وأرصفة للشحن والتفريغ وعدم انتظار السيارات داخل المناطق ويراعى ان تضم خدمات صناعية فنية واقتصادية كورش ومراكز صيانة وخدمات للتخزين والتسويق والنقل والتفريغ ومحطات معالجة المخلفات السائلة الصلبة وانتاج الطاقة وخدمات بيئية واجتماعية وصحية وتجارية ودينية وترفيه ومصرفية وامن واطفاء وصيانة المباني والأرض والمعرض ومواصلات سلكية ولا سلكية .

كما شمل قرار محافظ الجيزة مراعاة التشجير حول المنطقة الصناعية ولا تقل المسافة الفاصلة بين المنطقة الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة عن 25م2 والالتزام باللوحات التنفيذية الخاصة بالمخطط التفصيلي والتى تضم المخطط القانوني وابعاد وإحداثيات البلوكات وقطع الأراضي ولوحات شبكة الطرق ومناطق الانتظار والبنية الاساسية .

وحدد محافظ الجيزة في قراره الاشتراطات البنائية والتي تتراوح النسبة البنائية الى 40 % : 70 % من مساحه الارض الكلية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة وطبقا للنسب البنائية المحددة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ويجب الا يقل ارتداد واجهات المبانى من جميع الجهات عن 4 م ويسمح بارتداد واجهات المبانى بمسافة 2,5م بأراضي الصناعات الصغيرة بالمناطق الصناعية حنى مساحه 4000م2 وذلك من الجهة الامامية والخلفية والجانبية بشرط الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى .

كما أوضح قرار محافظ الجيزة الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للطيران المدنى وفيما يخص المبانى الصناعية لا يجوز التجاوز عن هذا الارتفاع وفى حالة طلب الزيادة عن الارتفاع المسموح به يتم التوجه الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعرض على لجنة الارتفاعات والنسب البنائية بها بالإضافة الى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوطة باستخراج وتعديل رخص المباني الخاصة بالمنشأت الصناعية بالإضافة الى انه يسمح بعمل بعض التعديلات المعمارية الفنية غير الجوهرية للرسومات إذا اقتضت الضرورة اثناء التنفيذ ولا يسمح بعمل بروز من ناحية الجار ويسمح بعمل بروز عل الواجهة الأمامية فى حدود الحليات 40سم وعمل يافطة باسم المنشأة .