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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية في دسوق

في إطار الرقابة على الأسواق والمخابز

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، وشهادة صحية، ونظافة، وأخرى متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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مديرية التموين ومباحث التموين محافظ كفرالشيخ تحرير محاضر تموينية بكفر الشيخ حملة تموينية بكفر الشيخ علي المحلات والمخابز حملة تموينية بدسوق