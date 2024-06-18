روائع الثمانينيات والتسعينيات تزين احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

شهد مسرح السامر بالعجوزة، حفل كبير لتقديم دراما استعراضية غنائية "نوستالجيا 80 / 90"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

"نوستالجيا 80 / 90" رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وفكرته مستوحاة من أشهر أعمال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، من أعمال درامية وبرامج تلفزيونية وأغاني وأفلام ومسرحيات وإعلانات، وتم تقديمها بتوزيع جديد بطولة فرقة السامر المسرحية، واستعراضات فرق بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية.

استهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي لبرامج الثمانينيات والتسعينيات منها: أخبار خفيفة، كلمتين وبس، الكاميرا الخفية، العلم والإيمان، حكاوي القهاوى، كلام من دهب، تاكسي السهرة، عالم الحيوان، أماني وأغاني، وغيرها.

تلى ذلك أوبريت استعراضي لمسلسلات: الراية البيضاء، رأفت الهجان، يوميات ونيس، رحلة المليون، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، أرابيسك، الضوء الشارد، زيزينيا، المال والبنون، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، بكيزة وزغلول، هو وهي.

أعقبه عرض كرتون، لعدد من أعمال الأطفال خلال هذه الفترة منها: بوجي وطمطم، بكار، مازنجر، سلاحف النينجا، كابتن ماجد، فطوطة، واستعراضات لأفيشات أشهر الأفلام منها: طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، الراقصة والسياسي، البيه البواب، كابوريا، مستر كاراتيه، الكيت كات، شمس الزناتي.

ثم قدم استعراض ميدلي مجمع لباقة من أشهر المطربين منهم: أنغام "الركن البعيد الهادي"، مصطفى قمر "سكة العاشقين"، عمرو دياب "سافر عند القمر، حبيبي يا نور العين، بلاش نتكلم في الماضي، يا عمرنا"، محمد فؤاد "الحب الحقيقي"، علي حميدة "لولاكي"، خالد عجاج "ليه يا دنيا"، علاء عبد الخالق "مكتوب"، إيهاب توفيق "مراسيل"، محمد محيي "أعاتبك"، إيمان البحر درويش "محسوبكو انداس"، حكيم "نار"، هشام عباس "عمال يحكيلي عنها"، محمد منير "المريلة الكحلي"، سامح يسري "طاير"، عامر منيب "أول مرة"، حسام حسني "كل البنات بتحبك"، سميرة سعيد "جاني بعد يومين"، لطيفة "حبك هادي"، مدحت صالح "كوكب تاني"، حميد الشاعري "عيني".

واختتم الحفل باستعراضات لمجموعة من المسرحيات منها: شارع محمد علي، ريا وسكينة، هالة حبيبتي، الواد سيد الشغال.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة كل من: محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، عربي، محمد الرز. وأقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ومن المقرر أن تقدم الدراما الاستعراضية التالي على مسرح قصر ثقافة القناطر، الخميس المقبل وتنطلق بعدها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

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