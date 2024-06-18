بدء المناورات العسكرية للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ

أعلن الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، اليوم /الثلاثاء/، بدء عملية نشر القوات، وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.

وقالت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ- في بيان، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"- إن قوات أسطول المحيط الهادئ بدأت الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة، في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجاري، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك

ولفت البيان إلى أن التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا، موضحًا أن المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ، والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا.

وأشار إلى أنه سيتعين على البحارة إجراء تدريبات لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة، وإجراء مجموعة من التدريبات القتالية العملية، وممارسة العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفارز السفن أثناء المرور البحري، والإطلاق المشترك، بالإضافة إلى ضربات صاروخية ضد مجموعات بحرية وهمية للعدو.

وأضاف البيان أن نحو 40 سفينة وقاربا ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية ستشارك في التدريبات الثنائية، مشيرا إلى أن طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات، بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية..

