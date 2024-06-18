طرق إسعافية مهمة لإنقاذ مصابي "الشرقة" من الاختناق.. تعرف عليها

يعاني البعض من الإصابة بما يسمى “الشرقة” والتي بدورها ربما تؤدي إلى الاختناق، مما تشعر الإنسان بالانزعاج والخوف خاصة في حال إصابة الأطفال الصغار أو الرضع.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بالشرقة من طفل صغير إلى شخص كبير في السن، ولهذا يجب التعرف على اهم الطرق الإسعافية التى يجب اتباعها فى حالة التعرض لمثل هذا المواقف ووفقا لما نشرته مجلة فيستي رو .

وقد ذكر أن هناك رأي شائع جدا بضرورة ضرب الشخص المصاب على ظهره للتخلص من الجسم الذي في الجهاز التنفسي ولكن هذا لا يؤدي دائما إلى إنقاذه بل قد يشكل خطورة على حياته لأن الضرب قد يدفع هذا الجسم الغريب إلى عمق أكبر في الجهاز التنفسي.

ولهذا يجب اتباع الآتي..

في حالة دخول قطعة من الطعام إلى الجهاز التنفسي يجب استخدام مناورة هيمليك ضغطات البطن ويجب على الشخص المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي أسفل الصدر وتوجيه الإبهامين نحو الداخل و الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الغريب من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.

ولكن إذا كان من الصعب على المصاب السعال فيجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا قبل فوات الأوان.