22 مليون جنيه.. «أولاد رزق 3» يسجل رقم إيرادات قياسي جديد

استطاع فيلم اولاد رزق" ٣ " ان يسجل ايرادات تصاعدية يومية فى اقل من أسبوع بداية من عرضه بدور السينما حيث تخطي الـ 70 مليون جنيه.

وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات، في ثاني أيام عيد الأضحي أمس، محققا 22 مليونا و134 ألف جنيه ليقترب إجمالي إيراداته في خمسة أيام من 50 مليون جنيه.

يذكر أن ولاد رزق ٣ قد تخطى اول امس الاحد حاجز الـ18 مليون جنيه وحقق بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

وكان الفيلم قد حقق نجاحا كبير من قبل، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، أما الجزء الثاني عام 2019 حقق إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه .

يشهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق غياب الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داوود، فيما يظهر نجوم جدد علي العمل مثل آسر ياسين وعلي صبحي.

فيلم ولاد رزق القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.