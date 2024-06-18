محافظ أسوان: تكثيف أعمال زيادة المسطحات الخضراء بزراعة الأشجار في الطرق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بتكثيف أعمال زيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار بالطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والمؤسسات المختلفة داخل مختلف المراكز والمدن لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن الاهتمام بالمحور البيئى يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ، واستكمالاً لجهود أجهزة محافظة أسوان لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، ووفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير الحدائق بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لزيادة المساحات المنزرعة بالأشجار من خلال أنواع وأصناف متنوعة من أشجار الظل أو المثمرة والتى يتم زراعتها فى مختلف أنحاء المحافظة .

خلق متنفس حيوى للمواطنين والأفواج السياحية

ولفت مدير الحدائق إلى أن ذلك يتكامل مع ملحمة التطوير والتجميل والبانوراما الحضارية التى تشهدها عروس المشاتى طبقاً للرؤية الشاملة للواء أشرف عطية لتعم كل مكان من أجل إضفاء المظهر الجمالى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة .

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