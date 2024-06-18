أمريكا والفلبين: تصرفات الصين "الخطيرة" تهدد السلام والاستقرار الإقليميين

اتفقت الولايات المتحدة والفلبين على أن تصرفات الصين "الخطيرة" تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك عقب تحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة" في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك -حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء- خلال مكالمة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ووكيلة وزارة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن تصرفات الصين التصعيدية وغير المسؤولة.

وأكد كامبل مجددًا أن المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951 تمتد إلى الهجمات المسلحة على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل - في أي مكان في بحر الصين الجنوبي.

كما أكد الطرفان على الأهمية الحاسمة للتحالف بين الولايات المتحدة والفلبين "للحفاظ على رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

