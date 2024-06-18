في ذكرى وفاة فؤاد راتب.. صنع نجوميته الخواجة بيجو وساعة لقلبك وأبو لمعة وش السعد عليه

الثلاثاء 18/يونيو/2024 - 10:18 ص

لم يُقدّم أي دور في حياته غير دور واحد وكان مميزا جدا و سببا فى شهرته فحينما تسمع صوته من الصعب ان تأخذ مجهودا كبيرا فى معرفة شخصيته قبل ان تراه خفيف الظل ويضحكك اثناء قوله "يا النافوخ بتاع الأنا"ويا لخوتى ويا نور النبى.

إنه الفنان فؤاد راتب الشهير بالخواجة بيجو الممثل المصري الكوميدى الذى تحل اليوم ذكرى وفاته حيث رحل عن عالمنا ١٨ يونيو ١٩٨٦ بعدما قدم ثنائى ناجح جدا مع شخصية " أبو لمعة "التي قدمها الفنان محمد أحمد المصرى وشخصية الدكتور شديد للفنان محمد فرحات .

ولد الخواجه بيجو في واحد مايو 1930 بالزقازيق وشغل والده مدير التعليم في مدينه الزقازيق وكان له شقيقان صلاح وممدوح وأخته سميحة وأخت غير شقيقه من والدته .

ظهرت موهبته في التمثيل من صغره فشارك في المسرح المدرسي انتقل إلى القاهره في المرحله الابتدائية بعد أن اكتشفت والدته قصة حبه لجارتهم اليونانية" ماريكا " ومن هنا أتت شخصية الخواجه التي ابتكرها.

التحق بكليه العلوم إلا أنه انتقل منها لأن فرقة التمثيل كانت بكلية التجارة وكون بها فريقا للتمثيل مع زميله ومخرج التليفزيون نور الدمرداش حتى تخرج منها عام 1949 ثم التحق بوظيفه صغيره في مصنع لتعبئه الشاي والصابون ثم عمل في اتحاد الصناعات المصريه رئيسا لقسم الاحصاء 1954 واصبح مدير للعلاقات العامه بالاتحاد واكمل الدراسات العليا في التخطيط والاحصاء بما يعادل الماجستير في العلاقات العامه حيث سهل له العمل في الهيئه الاسيويه والافريقيه للشؤون الاقتصاديه والف كتابين هما "جلاله الخبير" و"الفن في افريقيا.

دخل الإذاعة على يد الإذاعي حسين فياض وهو طفل ثم فتح له باب النجومية مع برنامج محمد محمود شعبان بابا شارو وهو في السابعة من عمره ثم كانت الانطلاقة الحقيقية عام 1952م في مسلسل ساعة لقلبك حيث اشتهر بدور الخواجة بيجو ولم يُقدّم أي دور غيره في حياته الفنية فاشتهر عند الناس بهذا الاسم ولم ينادوه باسمه الحقيقي أبداً وشَكَل مع محمد أحمد المصري أو المعروف بأبو لمعة ثنائياً مبهراً حيث استطاعا أن يحجزا لهما مكانا وسط عملاقة الكوميديا المصرية أمثال فؤاد المهندس و عبد المنعم مدبولي و محمد عوض و أمين الهنيدي وغيرهم من أبطال المسلسل الإذاعي ساعة لقلبك.

اشتهر ببعض العبارات ومنها يا لخوتي... يا النافوخ بتاع الأنا... يا نور النبي .

سافر الى الكويت عام 1968 وعمل بالعلاقات العامه في احدى الشركات حتى عام 1972 يلتحق بالعمل في التلفزيون الكويتي قاعد ومقرر في جميع اللجان واصيب بشلل نصفي عام 1975 الا ان التلفزيون الكويتي ظل متمسكا به ليعد البرامج لمده ثلاث سنوات كما قدم مسلسلا بعنوان ضرب الزلق وعاد الى مصر ١٩٧٨واصيب بالاكتئاب

شارك في بعض الأفلام بلغ عددها 12 فيلمًا أولها بحبوح أفندي عام 1954، عروسة المولد، غرام المليونير، إسماعيل يس فى مستشفى المجانين، ملك البترول، وآخرها أجازة بالعافية 1966م، ومسرحية واحدة حضرة صاحب العمارة 1960م.



تزوج السيده فتحيه الصاوي عام 1957 التي التقى بها في اتحاد الصناعات المصريه وله ثلاث ابناء هم اشرف واميره وامل



توفي في 18 يونيو 1986م إثر إصابته بأزمة قلبية.