مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار شمال تورونتو

قُتل رجلان وامرأة في إطلاق نار في بهو أحد المكاتب شمال شرقي مدينة تورونتو في كندا، بعد ظهر الاثنين.

وقال المحقق الرقيب آلان بارتليت من دائرة شرطة تورونتو- بحسب "راديو كندا"- "يُعتقد أن الشخص المسؤول عن إطلاق النار هو أحد الرجلين اللذين قتلا".

وأضاف بارتليت، أنه "يتم استخدام هذه البهو كمقر لإحدى الشركات. نعتقد أن المشاجرة تتعلق بهذه الشركة".

ولم تحدد الشرطة هوية الأشخاص الثلاثة أو الشركة المعنية.

وكان عشرات الأطفال في مدرسة وحضانة قريبة من مقر الشركة، يوم الاثنين، وتم إبقاء طلاب مدرسة نورثماونت القريبة من مكان إطلاق النار، داخل مدرستهم خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وفي نهاية اليوم، جاء العديد من الآباء القلقين لاصطحاب أطفالهم الصغار من الحضانة.

ووفقا لشرطة تورونتو، تم لم شمل جميع أطفال الحضانة والمدرسة مع والديهم، ومازال التحقيق جاريا.

