ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الثلاثاء ،  طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب البلاد . 

نشاط رياح

كما يشهد  اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة اليوم  

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37  للعظمى والصغرى 24  درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41  للعظمى والصغرى 30  وعلى شمال  الصعيد 38 للعظمى  والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس اليوم شديد الحرارة