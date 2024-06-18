اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الثلاثاء ، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب البلاد .

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .