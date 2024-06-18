ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يندد بنشر مقاطع فيديو "زائفة" للرئيس بايدن

بايدن
بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ندد البيت الأبيض بنشر المعسكر المحافظ، مقاطع فيديو من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس الأمريكي جو بايدن.

 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار- وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الثلاثاء- إن هذه المقاطع الفيديو تعد "زائفة ورخيصة"، مشيرة إلى أن إلى انتشارها يظهر للجميع "مدى يأس الجمهوريين"، وذلك على حد تعبيرها.
وبحسب استطلاعات الرأي يشكل عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن مصدر قلق كبير بين الناخبين، وهو زاوية هجوم متكررة من منافسه دونالد ترامب.

في سياق متصل.. كشف أحدث استطلاعات للرأي عن منافسة شرسة بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، قبل أربعة أشهر على يوم المواجهة الانتخابية في نوفمبر المقبل.

ويقول مراقبون، إن اشتداد التنافس يحول السباق الانتخابي 2024 إلى ما يشبه ساحة حرب مفتوحة تستخدم فيها وسائل شتى لاسيما الدعايات الانتخابية.
 

بايدن البيت الأبيض ترامب