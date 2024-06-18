واشنطن تندد بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة" في بحر الصين الجنوبي

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن "استخدام سفن الصين الخطير والمتعمد لخراطيم المياه ومناورات الاصطدام، يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر، كما يهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين" مجددا دعم الولايات المتحدة للفلبين.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ستحاول حضور محاكمة الصحفي الأمريكي جيرشكو فيتش في روسيا، معلنا أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادته مع المواطن الأمريكي بول ويلان المحكوم عليه بالسجن في روسيا بتهمة التجسس.

وأشار إلى أن "سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوياتنا القصوى في نهاية المطاف، علما بوجود عرضا بهذا الشأن على الطاولة منذ أشهر".

وتبدأ محاكمة جيرشكو فيتش - المتهم بجمع معلومات سرية عن صانع دبابات روسي لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي إي إيه" - في 26 من يونيو الجاري في روسيا.