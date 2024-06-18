رئيس وزراء اليابان ينظر في القيام بزيارة لألمانيا يوليو المقبل

أفاد مصدر بالحكومة اليابانية بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ينظر في القيام بزيارة إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل عقد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجالي الأمن الاقتصادي والدفاع، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا بما في ذلك بناء سلسلة توريد قوية للموارد المعدنية وأشباه الموصلات، وأيضا توفير حماية أفضل للذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الناشئة.

وأضاف التلفزيون أنه من المحتمل أيضا أن يناقش كيشيدا وشولتس تعزيز التعاون في مجال الدفاع في ظل استمرار الحرب الأوكرانية والمخاوف الأمنية في منطقة شرق آسيا، بما في ذلك الأنشطة البحرية المتزايدة للصين.. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الياباني تلقى أيضا دعوة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في واشنطن مطلع الشهر المقبل.

