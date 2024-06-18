ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اليابان ينظر في القيام بزيارة لألمانيا يوليو المقبل

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مصدر بالحكومة اليابانية بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ينظر في القيام بزيارة إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل عقد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجالي الأمن الاقتصادي والدفاع، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا بما في ذلك بناء سلسلة توريد قوية للموارد المعدنية وأشباه الموصلات، وأيضا توفير حماية أفضل للذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الناشئة.

وأضاف التلفزيون أنه من المحتمل أيضا أن يناقش كيشيدا وشولتس تعزيز التعاون في مجال الدفاع في ظل استمرار الحرب الأوكرانية والمخاوف الأمنية في منطقة شرق آسيا، بما في ذلك الأنشطة البحرية المتزايدة للصين.. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الياباني تلقى أيضا دعوة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في واشنطن مطلع الشهر المقبل.
 

ألمانيا اليابان ناتو