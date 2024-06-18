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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع عدد من الجنود في جيش كوريا الشمالية جراء انفجار لغم أرضي

جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية
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ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن عددا من الجنود بجيش كوريا الشمالية سقطوا جراء انفجار ألغام أرضية داخل لمنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام كورية رسمية -في نبأ عاجل- قولها إن عشرات الجنود من كوريا الشمالية يتخطون الحدود ثم يتراجعون بعد إطلاق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.

كان مصدر عسكري كوري جنوبي قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الكوري الشمالي يقوم بأنشطة بناء غير مبررة داخل المنطقة المنزوعة السلاح. (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين. 
 

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